Пьяный печорец украл ружья, чтобы продать их за 10 тысяч

В Печоре ранее судимого местного жителя 1992 года рождения подозревают в краже оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Злоумышленник выпивал в гостях и обнаружил у хозяина охотничье гладкоствольное и нарезное оружие. Мужчина пришел с охоты и оставил ружья возле открытого сейфа. Подозреваемый выбрал момент, когда все гости были пьяны и не могли следить за его действиями.

Печорец зашел в помещение, где находился сейф, и выбросил оружие на улицу. После этого молодой человек вернулся к компании и продолжил пить. Позже, договорившись с одним из гостей – владельцем автомобиля – о перевозке оружия, забрал его с улицы, положил в багажник машины и после застолья привез к себе домой.

Похищенное злоумышленник собирался продать за 10 тысяч рублей, но успел получить лишь 2 300 рублей в качестве предоплаты. Подозреваемого задержали и заключили под стражу, но когда краденое было найдено, его отпустили под подписку о невыезде. В ходе допроса печорец дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по фактам хищения, незаконных перевозки, хранения, ношения и сбыта огнестрельного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Прилузского района продал ружье по пьянке

Он получил семь месяцев лишения свободы (подробнее)