На «зебре» в Сыктывкаре сбили 20-летнего пешехода: водителя ищут

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре разыскивают водителя, который на пешеходном переходе сбил 20-летнего молодого человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в среду, 2 декабря. В промежуток с 14:50 до 15:00 неустановленный водитель на неустановленной машине ехал по улице Советской в сторону Орджоникидзе. Поворачивая налево, он сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

После ДТП и водитель, и пострадавший покинули место происшествия. Однако спустя время пострадавший обратился за медицинской помощью в связи с болью в ноге. У него диагностировали ушиб. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, сбившего пешехода.

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