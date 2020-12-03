На маленького ребенка из Ухты напала стая бездомных собак

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Стая бездомных собак напала на школьника в Ухте. О происшествии рассказала местная жительница, которая поделилась историей на портале "Активный регион".
По ее словам, животные напугали семилетнего ребенка и отобрали его сумку. Женщина добавила, что случаи нападения собак на детей участились.
В администрации Ухты заверили, что отловом бездомных псов занимается управление ЖКХ.
- 20 ноября с ИП Игнатенок В.А. заключен муниципальный контракт на отлов, передержку, клинический осмотр, ветеринарную помощь, эвтаназию и утилизацию трупов животных без владельцев. Контракт действует до конца года, заявка на отлов безнадзорных собак в районе УРМЗ передана подрядчику, - ответили в пресс-службе администрации.
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