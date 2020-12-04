Эжвинца посадили за то, что он ногой сломал челюсть собутыльнику

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Мировой судья Слободского судебного участка Эжвинского района Сыктывкара признал 23-летнего местного жителя виновным в том, что он сломал челюсть приятелю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел вечером 29 февраля. Сыктывкарец выпивал с приятелем, и между ними произошел конфликт. Знакомый настолько разозлил эжвинца, что он ударил его ногой по лицу. В результате пострадавший получил перелом нижней челюсти.

Ранее судимый житель столицы Коми признал свою вину. Суд приговорил его к году и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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