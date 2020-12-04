Минобрнауки Коми: средняя зарплата педагогов достигает 49 тысяч

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Средняя зарплата педагогов в Коми достигает 49 тысяч рублей. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова.

По ее словам, по итогам девяти месяцев 2020 года средний уровень оплаты труда всех педагогических работников составил 48 929 рублей. Министр подчеркнула, что это выше уровня 2012 года на 114%. Если же сравнивать с прошлым годом, то заработок педагогов вырос на 8,7%.

– В 2020 году планируемый рост заработной планы педагогических работников и иных работников составил 4 процента. Республиканским бюджетом предусмотрены расходы на сохранение достигнутого уровня с учетом прогнозного роста зарплаты по Коми на 4,8 процента с января 2020 года и на 4 процента с 1 октября 2021 и 1 октября 2022 годов, – цитирует Якимову БНК.

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