Сыктывкарская швейная фабрика ответила за Лунтика и его друзей

Фото: yandex.ru

Более двух миллионов рублей взыщут по решению Арбитражного суда Коми с ООО «Сыктывкарская швейная фабрика Текстиль Коми» в пользу ООО «Студия анимационного кино «Мельница».

Сначала истец требовал от предприятия выплатить 4 млн 579,1 тыс. рублей компенсации и 20 тыс. рублей издержек на проведение экспертизы. Потом сумма исковых требований за использование изображения персонажей — Лунтика, Кузи, Божьей коровки Милы, Пчеленка, Пчелы Бабы Капы — была уменьшена до 4 млн 8 тыс. рублей. Окончательная цифра: 2 млн 4 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных прав.

Студия анимационного кино «Мельница», которая сняла для программы «Спокойной ночи, малыши» анимационный сериал «Лунтик и его друзья» подала иск в Арбитражный суд Коми иск еще в декабре 2019 года. Но заседания неоднократно переносились. Впрочем, и сейчас решение суда в законную силу еще не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Эжве 72-летнюю женщину судили за мошенничество с автомобилем

Ей предъявили обвинение по двум статьям (подробности)