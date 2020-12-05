За неделю росгвардейцы изъяли 15 ружей у жителей Коми

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За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 32 правонарушения в области оборота оружия, изъято 15 единиц охотничьего оружия.

Составлено 5 административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 460 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Центр лицензионно – разрешительной работы напоминает гражданам о возможности сдачи на возмездной основе незарегистрированных в установленном порядке предметов вооружения.

За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов правительством Республики Коми выделены денежные средства, а также определены размеры, порядок и условия выплаты денежной компенсации.

В частности, за 1 единицу боевого (служебного) оружия гражданину выплачивается 7500 рублей, за 1 единицу газового, бесствольного оружия самообороны – 3000 рублей, за 1 боеприпас – 60 рублей.

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