Сыктывкарец разобрал перекрытия и присвоил чердак в многоквартирном доме

По решению суда строителю-любителю придется вернуть все в прежний вид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприимчивый житель Сыктывкара пытался не просто сделать за счет чердачного помещения в многоквартирном доме себе двухуровневые квартиры, но еще и узаконить эту перепланировку, сообщает Сыктывкарский городской суд.

Он сам обратился в суд. Истец - собственник двух квартир на последнем этаже четырехэтажного дома. Чтобы увеличить их площадь, он демонтировал плиты перекрытия между 4 этажом и чердаком. В итоге образовались двухуровневые квартиры площадью 145, 4 кв. м., 143, 1 кв. м.

По мнению истца не были ущемлены права иных собственников многоквартирного жилого дома и в результате реконструкции не задето общедомовое имущество. Обслуживание общедомового имущества (в т.ч. кровли дома) после реконструкции возможно с кровли, а также из отдельных квартир.

Однако суд решил, что чердак – общедомовое имущество. А лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на него право собственности. И вообще такую реконструкцию можно делать только на основании разрешения на строительство.

Более того, использование чердачного помещения в качестве полноценного пятого этажа здания приведет к изменению необходимых параметров безопасности несущих конструкций. Впрочем, истец об этом даже не подумал, демонтируя плиты перекрытия.

Решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми в удовлетворении исковых требований отказано. То есть самовольную перепланировку не узаконили. Следовательно, теперь строителю-любителю придется вернуть все в прежний вид.

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