В Коми разыскивают пропавшего молодого человека из Новосибирска

Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» из Новосибирска обратился за помощью в поиске попавшего молодого человека к волонтерам Коми. По некоторым данным, он может находиться на территории республики

Пропал Путилов Андрей Анатольевич, 20 лет, Заельцовский район, Новосибирск. Его местонахождение неизвестно с октября 2020 года.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда, в которой он пропал в октябре: черная кожаная куртка, черные джинсы. С собой у него был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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