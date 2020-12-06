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Мошенники в Коми научились подделывать номера полиции

Два жителя лишились 850 тысяч
Источник:kp.ru
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При звонках использована специальная программа, которая подменяет реальные номера телефонов на другие, выбранные абонентом.

При звонках использована специальная программа, которая подменяет реальные номера телефонов на другие, выбранные абонентом.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Два жителя Княжпогостского района перевели мошенникам почти 850 000 рублей, будучи уверенными в том, что им позвонили из полиции и техподдержки банка. Телефонные мошенники придумывают все новые схемы обмана.

Установлено, что при звонках была использована специальная программа, которая подменяет реальные номера телефонов на другие, выбранные абонентом. Важно помнить: это могут как телефоны полиции, так и техподдержки банка, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Женщине 1988 года рождения, проживающей в Княжпогостском районе, позвонили неизвестные. Они представились работниками банка и сообщили: из-за сбоя в программе ей ошибочно начислен кредит 500 000 рублей.

Далее сельчанку попросили выполнить ряд действий и предупредили, что сейчас с ней свяжутся «сотрудники московского уголовного розыска». Женщине действительно позвонил некий мужчина, который представился оперативником из столицы России. Номер, с которого был совершен звонок, был идентичен одному из телефонов московской полиции.

«Правоохранитель» попросил ее следовать указаниям сотрудников «техподдержки банка». В итоге потерпевшая под диктовку аферистов оформила на себя кредит в сумме 500 000 рублей, а затем через банкомат перевела их на 9 номеров телефонов. «Помощники» пояснили, что это счета дочерних фирм банка, а после перестали выходить на связь. По ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено уголовное дело.

Опрометчиво поверил звонившим и другой житель этого района, 1988 года рождения, которого злоумышленники заверили: ему все пояснит начальник подразделения МВД по РК. Мужчине позвонил неизвестный, который назвался именем руководителя одного из отделов ведомства и также попросил действовать по инструкции сотрудников банка. Потерпевший, дождавшись связи с «консультантами», оформил и перевел им 349 000 рублей. По данному факту проводится проверка.

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