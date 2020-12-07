Из-за метели воркутинцев просят лишний раз не выходить на улицу

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В связи непогодой жителям Воркуты рекомендуется лишний раз не выходить. Об этом сообщили в городской управлении ГО и ЧС.

Как рассказали в ведомстве, Воркуту накрыли метели. Порывы ветра достигают 18 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах. Жителей города и поселков просят быть внимательными. Принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с 1-го по 8-й класс.

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