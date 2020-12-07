В Микунь наведалась целая стая волков

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В город Микунь Усть-Вымского района Коми наведалась целая стая волков. Об этом пишет «Комиинформ».

По словам горожан, 4 декабря в частном секторе на улице Мечникова волки загрызли собаку, оставили только голову и одну лапу. А во двор одного из местных жителей наведалась целая стая, оставив следы.

Председатель общества охотников и рыболовов Усть-Вымского района Леонид Станевич отметил, что сообщения о выходе хищников действительно поступают. Охотники работу продолжают, но ждут снегопадов, чтобы активизироваться.

Сейчас в окрестностях поселка Илья-Шор и свалки ТКО в Айкино обосновалась стая из молодых и старых особей. Как пояснил Станевич, благодаря охотникам лето в районе прошло спокойно, хищники активизировались, когда похолодало.

– Работа продолжается. Помимо республиканских выплат за добытую особь в 20 тыс. руб. усть-вымские охотники получают доплату в 5 тыс. руб от Общества охотников и рыболовов. Эта работа ведется уже семь лет. Если бы к стимулированию подключилась администрация, эффект был бы еще лучше, – отметил председатель.

В этом году в муниципалитете добыли 14 волков. В то же время на освободившиеся территории приходят новые хищники. Мигрировать волки могут с Княжпогостского района и Архангельска.

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