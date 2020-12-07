В Сыктывкаре решили поэкспериментировать с противогололедной обработкой

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре появятся экспериментальные участки для мониторинга действия противогололедных средств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день основным и, главное, доступным и менее затратным противогололедным материалом является песко-соляная смесь. Однако горы песка на улицах и тротуарах Сыктывкара при небольшом количестве снега и перепадах температуры воздуха от мороза к оттепели вызывают недовольство людей, которые вынуждены на обуви приносить грязь в помещения. В связи с этим власти столицы Коми ищут альтернативные варианты обеспечения безопасного передвижения жителей города.

Согласно требованиям ГИБДД, проезжая часть должна очищаться от снега и льда и обрабатываться при необходимости противогололедными материалами. Дороги в Сыктывкаре обслуживаются в соответствии с нормативами и претензии к дорожным службам у ГИБДД отсутствуют.

Однако экологи выступают против тотальной посыпки песко-соляной смесью, так как соль и песок негативно сказываются на состоянии зеленых насаждениях на газонах, и в сухую погоду песок превращается в пыль, загрязняет воздух.

Что касается тротуаров, то здесь требования не столь жесткие и допускается обработка, в том числе химическими реагентами. К примеру, часть улично-дорожной сети, вымощенная гранитом в районе торгового центра «Звездный», обрабатывается химическим реагентом «Экосол». Однако те же экологи с осторожностью относятся к применению реагентов, хотя они показывают результативность, так как при определенных температурах расплавляют лед в кашицу, которую легко убирать. Кроме того, реагентов требуется меньше по объему, чем песчано-соляной смеси, и они не засоряют ливневую канализацию, благодаря полному растворению.

Но экологи указывают на то, что реагенты вредят почве, увеличивают износ асфальтового покрытия и брусчатки. Да и стоит крошка с реагентами в разы дороже песка с солью. Использование же чистого песка возможно только при существенном понижении температуры воздуха, в морозы, когда соли, входящие в составы химических компонентов, перестают «работать».

В итоге было принято решение в качестве эксперимента выбрать отдельные участки тротуаров города, один из которых обрабатывать только песко-соляной смесью, другой - крошкой с реагентами, третий - песком и вести мониторинг эффективности этих противогололедных средств в опоре на общественное мнение.

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