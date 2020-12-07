Рекордное число заболевших ОРВИ зафиксировали в Коми за неделю

Фото: yandex.ru

За минувшую неделю в Коми с симптомами ОРВИ обратились к медикам 11 128 человек, в том числе детей в возрасте до 14 лет – 4 727 (42,4%), сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Случаев гриппа в республике пока не зафиксировано. Поэтому еще есть время поставить прививку от него, уверяют эпидемиологи. Вакцинация не только предохраняет от заболевания гриппом, но и от возможных серьёзных осложнений - пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы, отиты и т.п. Тем более, что в этом эпидсезоне возможна одновременная циркуляция вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция).

На 4 декабря в Коми привито 357 476 человек (в том числе детей – 113340), что составляет 43,6% от населения региона. Большинство из них вакцинировались за счет бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только чумы не хватало!

К Коми подступает опасная инфекция (подробности)