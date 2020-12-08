Молодой парень из Сыктывкара в упор расстрелял своего дядю

Фото: pexels.com

Кровавая драма, произошедшая на прошлых новогодних праздниках в поселке Седкырещ, получила свое логическое завершение. Молодой парень, убивший из охотничьего ружья своего родного 55-летнего дядю, отправился в тюрьму на 8,5 лет.

Судом установлено, что 2 января этого года между мужчина произошла крупная ссора, в ходе которой 26-летний осужденный схватился за ружье и выстрелил в упор в бедро своему родственнику. Мужчина скончался от обильной кровопотери до приезда врачей.

По словам убийцы, он пытался себя защитить в тот день и использовал охотничье гладкоствольное ружья «ИжК» 16 калибра в целях самообороны. Однако экспертиза установила, что парень врет.

– Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «убийство». Суд назначил стрелку наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре мужчина убил собутыльника и с сообщником сбросил тело в люк (подробности)