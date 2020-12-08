Две новые ледовые переправы открылись в Коми

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В Коми открылись еще две ледовые переправы через реки, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, автомобильная переправа грузоподъемностью до 3 тонн, соединяющая села Ижма и Мохча, открылась в Ижемском районе на одноименной реке.

Вторая переправа - пешеходная - начала свою работу в Усть-Вымском районе. Теперь жители деревень Се-муково и Тыдор могут беспрепятственно переходить реку Вычегда.

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