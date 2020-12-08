В Ижемском районе снегоход упал в воду: погиб мужчина

Фото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО

В ночь на вторник, 8 декабря, в Ижемском районе снегоход упал в воду, в результате чего погиб мужчина.

Трагедия произошла между деревнями Вертеп и Большое Галово. На реке Ижма в полынью провалился снегоход с двумя людьми. В результате один мужчина утонул, а второму удалось спастись. Он выбрался на сушу и сообщил о случившемся в экстренные службы.

Родственники нашли место провала в полутора километрах выше по течению от деревни Большое Галово, здесь же видны сани и следы одного из мужчин. Об этом сообщает БНК.

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