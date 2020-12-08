В Коми пару драчунов заставили благоустраивать село

Фото: Управления ФССП России по Республике Коми

Молодая пара из села Нижний Воч две недели по четыре часа в день благоустраивали свое родное село. Все дело в том, что 30-летняя мать троих детей и ее 22-летний односельчанин после пьяных посиделок решили устроить драку. Драчуны получили не только телесные повреждения, но и 60 часов общественных работ.

Как сообщили в службе судебных приставов, было возбуждено два исполнительных производства. Отмечается, что судебный пристав направила должников в распоряжение администрации села, которая официально трудоустроила осужденных к общественным работам в качестве подсобных рабочих и вела табель учета рабочего времени.

Пара дружно благоустраивала 15 рабочих дней, а после они были уволены в связи с окончанием срока бесплатных общественно полезных работ. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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