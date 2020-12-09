В Сыктывкаре молодые люди вытащили из воды тонущих детей

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Обычная прогулка детей в сквере Сыктывкара могла закончиться трагедией. Накануне два мальчика провалились под лед в Кировском парке, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщение о ЧП поступило в отдел полиции поздним вечером. Сообщалось, что группа молодых людей вытащила из ледяной воды 11-летнего школьника и его 12-летнего друга. На место происшествия незамедлительно выехала бригада «скорой помощи» и спасатели.

Оказалось, что спасителями детей стали трое молодых людей: двое юношей и 18-летняя девушка. Они услышали крик школьников и, не раздумывая, бросились им на помощь.

Отмечается, что всем участникам истории оказана медицинская и психологическая помощь. По факту случившегося будет проведена проверка, обстоятельства случившего уточняются, добавили в МВД.

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