Жителя Прилузья будут судить за то, что он вырубил 714 сосен

В Прилузском районе 44-летнего Объячево обвиняют в том, что он вырубил 714 сосен, причинив лесному фонду ущерб на сумму свыше 3,3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина обратился к троим знакомым с предложением получить документы на льготную заготовку древесины для возведения индивидуальных жилых домов. Сельчане, не собираясь заниматься строительством, согласились и после получения всех разрешительных документов передали их знакомому.

Мужчина при помощи наемных работников вырубил на территории Прилузского лесничества 714 сосен (450 кубометров) и распорядился полученной древесиной по своему усмотрению на цели, не связанные с жилищным строительством. Сумма ущерба природе превысила 3,3 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд. Также прокуратура предъявила иск о возмещении обвиняемым вреда, совершенного преступлением.

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