За терроризирующих села в Коми волков охотники получили более 4 млн рублей

Фото: pexels.com

В Коми за 2020 год было убито 230 волков, что в три раза больше, чем было годом ранее. Охотники республики могут еще улучшить свой результат, так как властями региона разрешено отстреливать до 322 зверя.

Такое решение было принято из-за увеличения численности волков. Только за год их популяция выросла с 633 до 1294 особей.

Стоит сказать, что в республике участились выход диких животных «в свет». Так, в последний раз целая стая волков наведалась в Микунь. Там звери загрызли своего ближайшего родственника - пса. От несчастного остались лишь лапы и голова.

Еще один случай произошел в местечке Ачим. Там охотник поймал огромного волка, который разгуливал в жилом квартале.

Чтобы сдерживать нападение волков на домашний скот, власти просят помощи охотников. За свои услуги, к тому же, они могут получить по 20 тысяч рублей. Только за этот год охотники на добыче волка и медведя уже заработали 4,2 млн рублей, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на Минприроды РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стая волков терроризирует маленькое село в Коми (подробности)