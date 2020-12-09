Житель Коми оскорбился на рекламу пива и подал в суд

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Житель Коми подал в суд на рекламу, которую увидел в социальных сетях. Как сообщили в УФАС, было возбуждено дело в отношении владельца сыктывкарского бара «Быки» по признакам нарушения рекламного законодательства.

Мужчина утверждает, что бар на своей странице в социальной сети разместил рекламу, акцентирующую внимание на позитивности употребления алкоголя.

«Если счастье заканчивается слишком быстро, то попробуй брать на литр больше», – говорится в слогане.

Коми УФАС установлено, что часть записей на странице сообщества бара «Быки» в социальной сети «ВКонтакте» содержит изображения бутылок с этикетками, а также бокалов, на которых чётко различимы названия торговых марок конкретной алкогольной продукции и изображения их логотипов.

Рекламы не содержат предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции. В некоторых рекламных сообщениях использованы образы людей, что запрещено рекламным законодательством.

Одно рекламное сообщение содержит утверждение о том, что алкогольная продукция полезна для здоровья человека. В рекламе говорится о большой питательной ценности пива.

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