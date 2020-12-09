Как в Сыктывкаре попытаются сэкономить на уличном освещении

Старые светильники, многим из которых свыше 20 лет, будут меняться на современные светодиодные.

Мэрия Сыктывкара ищет подрядчика для заключения энергосервисного контракта, подразумевающего замену 9214 светильников на энергосберегающие и модернизацию 195 шкафов управления наружным освещением. Соответствующий электронный аукцион размещён на портале госзакупок.

Кроме этого, в рамках энергосервисного контракта запланировано организовать работу автоматизированной системы управления наружным освещением. На данный момент оно разделено на девять участков, каждый из которых охватывает один район. В ходе работ их разделят на 195 участков (каскадов), что позволит проводить ремонт и обслуживание сетей локально, быстро и с меньшими затратами. При этом неисправность на одном каскаде не повлечёт отключения освещения в целом районе.

Также энергосервисный контракт подразумевает полную инвентаризацию всего хозяйства уличного освещения.

«В настоящий момент все сети нанесены только на бумагу. В ходе инвентаризации каждой опоре освещения, каждому столбу в специализированной информационной системе через GPS будут прикреплены географические координаты. Помимо этого в систему будут внесены сведения о технических параметрах опор и светильников на них. Это позволит упростить и ускорить обслуживание сетей освещения в будущем», – пояснила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Весь комплекс работ позволит сделать город светлее, поскольку старые светильники, многим из которых свыше 20 лет, будут меняться на современные светодиодные.

Энергосервисный контракт будет заключаться на восемь лет. По его условиям, подрядная организация за свой счёт проводит все указанные выше работы за девять месяцев с момента заключения контракта, далее в течение семи лет муниципалитет ежегодно возвращает подрядчику сумму, равную образовавшейся экономии по оплате электроэнергии. Сейчас город ежегодно платит за свет 52,4 млн рублей. В результате модернизации прогнозируемое снижение потребления электроэнергии составит до 50 процентов.

После завершения энергосервисного контракта образовавшуюся экономию можно будет направить, к примеру, на замену опор освещения и строительство новых сетей.

Начальная максимальная цена энергосервисного контракта (НМЦК) – 367,3 млн рублей. Эти средства делятся на две части – оплату электроэнергии на освещение в период действия контракта и возврат инвестиций подрядчика на модернизацию освещения. Иными словами, подрядная организация получит ровно ту сумму, которая образуется в результате экономии на электроэнергии.

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