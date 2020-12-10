Ухтинка попыталась спасти дочь от тюрьмы и отдала мошенникам свои сбережения

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Полицейские Ухты раскрыли дело о мошенничестве. Очередной жертвой злоумышленников стала местная жительница, которая захотела спасти свою родную дочь от тюрьмы, которая якобы ей грозила.

Как рассказали в пресс-службе МВД, потерпевшая стала жертвой классической схемы, когда воры используют родственные связи. Так, в квартиру ухтинки пришла женщина-следователь, которая сообщила, что ее дочь совершила противоправные действия. Далее собеседница заверила, что поможет избежать ее родственнице ответственности перед законом, но для этого нужны немалые средства – 75 000 рублей.

Испуганная женщина не стала сомневаться в этой информации и передала «помощнице» требуемую сумму. После этих событий «следователь» исчезла. Позднее выяснилось, что дочь потерпевшей никаких проблем с законом не имела. Пострадавшая от рук предприимчивой дамы обратилась в полицию.

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