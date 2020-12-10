В Сыктывкаре поймали мужчину, который украл рыбы на 22 тысячи

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Сыктывкарские росгвардейцы задержали мужчину, который украл из магазина рыбу и масло, сумма ущерба превысила 22 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью мужчина вскрыл дверь торгово-продуктового ларька на Октябрьском проспекте и проник вовнуть. Злоумышленник похитил рыбу - семгу, хариус, кижуч, окуня, щуку, а также различные виды растительного масла. Сумма ущерба превысила 22 тысяч рублей.

Сотрудники магазина, обнаружив взломанную дверь и заметив пропажу товара, сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка составили ориентировку на подозреваемого, которую передали всем патрулям полиции и Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, опознала мужчину, схожего по приметам в ориентировке, и доставила его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1989 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полицейских. По данному факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинец украл с шахты медный кабель: суд длился больше года

Все это время мужчина утверждал, что даже не думал о краже (подробнее)