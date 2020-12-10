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Названа дата запуска «ковидной» СМС-рассылки в Коми, которая должна ускорить получение результатов пациентами.

В ноябре глава Коми Владимир Уйба анонсировал запуск «ковидной» СМС-рассылки. Она должна работать следующим образом: как только в лаборатории подтверждают положительный тест на коронавирус, гражданин и его терапевт получат сообщение с результатом. Новая технология должна ускорить процесс оповещения, и соответственно, помощи человеку – либо помещение в стационар, либо на домашнее лечение, а также прервать цепочку будущих заражений.

В Министерстве здравоохранения Коми отметили, что запуск оповещения пациентов о результатах COVID-обследования запланирован до 18 декабря 2020 года. За реализацию отвечает само ведомство совместно с «Центром информационных технологий» Коми.

Срок получения сообщения будет зависеть от лаборатории, в которой будет проводиться COVID-исследование. Как передает БНК, оповещение пациентов посредством СМС будет доступно для всех государственных медицинских организации региона.

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