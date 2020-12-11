В Коми руководство предприятия судили за мошенничество с собаками

Фото: прокуратуры Коми

В Койгородском районе двух руководителей предприятия признали виновными в мошенничестве при отлове беспризорных собак. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2018 году директор и управляющий директор ООО «Визинга» выполняли муниципальный контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных. Они представили в администрацию Койгородского района четыре карточки безнадзорных животных. Там содержались заведомо ложные сведения об их отлове. В итоге им оплатили невыполненные работы, и ущерб бюджету составил 20 тысяч рублей.

Вину фигуранты уголовного дела не признали. Суд приговорил каждого из них к году лишения свободы, а также взыскал ущерб бюджету. Приговор не вступил в законную силу.

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