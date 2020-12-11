В Коми разыскивают пропавшую при загадочных обстоятельствах 41-летнюю женщину

Фото: ОМВД России по Прилузскому району

В Коми объявлены поиски 41-летней жительницы Прилузского района. Известно, что Ульяна Рубцова ушла из дома в неизвестном направлении 8 декабря, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В последний раз женщину видели рядом с ее жилищем по улице Дуговая №32 в селе Мутница.

Обеспокоенные родственники сразу же обратились за помощью к волонтерами и сотрудникам полиции. Сейчас активно ведутся поиски на местности.

Приметы: рост 165-170 см, волосы русые до плеч, худощавого телосложения, глаза карие.

Была одета: курта болоньевая с капюшоном коричневого цвета до пояса, джинсы синего цвета, сапоги черного цвета до колен. При себе имела паспорт. Любую информацию просят сообщить в ОМВД России по Прилузскому району по телефону: 8(82133)23901, -02, -03, -04, Отделение Уголовного Розыска: 8(82133)23925, -26.

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