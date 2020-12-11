На жителя Коми завели дело за то, что он предлагал тысячу сотруднику ГИБДД

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Корткеросском районе мужчина 1992 года рождения предлагал тысячу рублей сотруднику ГИБДД, на него завели уголовное дело. Об этом сообщили в управлении ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 10 декабря. На 46 километре автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск сотрудники Госавтоинспекции остановили МАН. Для того, чтобы избежать ответственности за совершенные правонарушения, мужчина предложил сотруднику ДПС денежные 1000 рублей.

Инспектор не раз предупредил мужчину о том, что такие предложения являются преступлением. Однако водитель все равно оставил деньги в патрульной машине, и это зафиксировал видеорегистратор. Возбуждено уголовное дело о даче взятки.

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