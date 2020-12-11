В Усинск прибыли медики Министерства обороны

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Для усиления кадрового состава в Усинск прибыли медработники Министерства обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе местной ЦРБ.
По инициативе Главы Коми Владимира Уйба для усиления кадрового состава в районы Коми на этой неделе прибывают медицинские работники Минобороны из разных военных округов.
Так, в Усинск на этой неделе прибыли два терапевта, один фельдшер, три медбрата и один Офтальмолог.
– Медицинские работники приступили к оказанию медицинской помощи в инфекционных отделениях нашей больницы, и амбулаторном центре для лечения ОРВИ взрослой поликлиники до 25 декабря 2020 года, – отметили в Усинской ЦРБ.
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