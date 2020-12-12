Жителям Сыктывкара салют на Новый год не нужен

Фото: yandex.ru

Жителям Сыктывкара новогодний салют не особо нужен – таковы результаты онлайн-опроса, который мэрия провела на этой неделе. Всего проголосовали свыше пяти тысяч раз (ограничений по кликам не было). Против фейерверка - 64,3%.

«Практически все муниципалитеты республики отказались от организации новогоднего салюта. Сыктывкар не остался в стороне и поддержал коллег в этом решении. Все мы понимаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам проводить мероприятия, которые повлекут массовое скопление людей. Средства пойдут не на зрелищное мероприятие, а будут долгосрочным вложением в развитие социально значимых объектов», - пояснила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Сэкономленные средства решено направить на освещение двух спортивных площадок, которые пользуются популярностью, в том числе у молодежи. А также планируется обустроить катки в поселке Краснозатонский и в местечке Кочпон-Чит, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алешино открылась автомобильная ледовая переправа (подробности)