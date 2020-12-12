В Коми началась охота за опасным медведем-шатуном

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До Нового года на территории охотничьих угодий общества "Вычегда" должны отстрелить медведя-шатуна. Приказ издало Минприроды Республики Коми.

Наличие приказа об отстреле свидетельствует о том, что на место выхода хищника выезжали специалисты Минприроды Коми, которые определили, что животное представляет опасность для людей, сообщает КИ.

В соцсетях пока нет жалоб на то, что опасное животное выходило к людям. Но просто так лицензии на отстрел медведей зимой не выдаются. Кого-то этот шатун уже напугал. А уснуть обратно медведь в это время года уже не может.

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