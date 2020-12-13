Росгвардейцы в Коми изъяли у населения 14 охотничьих ружей

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Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Коми за неделю изъяли 14 единиц оружия. Подавляющее большинство нарушителей просто не удосужились вовремя продлить разрешение на него.

О том, какое количество законного гражданского вооружения вращается в республике, говорит простой факт: только за неделю рассмотрено 480 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Выявлено 29 правонарушений в области оборота оружия, изъято 14 единиц охотничьего оружия.

Ведомство напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия граждане подлежат административной ответственности.

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