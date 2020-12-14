Житель Коми избил женщину за то, что она хотела спать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Архив "КП"

Мужчина из Инты пришел в ярость после празднования Дня рыбака и избил свою подругу за то, что она пошла спать.

По версии прокуратуры Коми, в компании друзей 64-летний мужчина отмечал 11 июля День рыбака. С наступлением темноты одна из его знакомых решила пойти спать. Как ни странно, местный житель решил, что это повод для конфликта.

Между друзьями завязалась ссора, во время которой агрессор перешел к рукоприкладству. Он стал бить женщину по голове, один из ударов он нанес бутылкой. Пострадавшей позже диагностировали черепно-мозговую травму и переломы лицевых костей.

Суд постановил отправить мужчину на год в колонию общего режима.

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