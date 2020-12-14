На трассе в Коми спасли замерзающих волейболисток

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Женская волейбольная команда ехала из Кирова в Сыктывкар в воскресенье, 13 декабря. На трассе, в районе поселка Вухтым, микроавтобус сломался. Спортсменкам пришлось вызывать спасателей, потому что на улице был приличный морозец — около минус 20 градусов.

Около 18 часов их вызов экстренной помощи был передан в Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми". Спасатели прибыли на место происшествия на автомобиле ГАЗ-27527 "Соболь". В своей машине они отогревали волейболисток и ловили проезжающие мимо машины, чтобы посадить в них девушек.

Вскоре вся команда была отправлена в Сыктывкар на попутках, спасатели довезли водителя сломавшейся "Газели" до райцентра, где он ожидал запчасти для своего микроавтобуса. В 21:15 спасатели вернулись базу, сообщает «Комиинформ».

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