Две пенсионерки из Коми смогли не попасть на удочку мошенников

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Две пожилые женщины из Ухты перехитрили мошенников, что обманом хотели украсть у них деньги. Как рассказали в пресс-службе МВД Коми, злоумышленники действовали по одной схеме: звонили потенциальным жертвами, сообщили о ДТП, в котором якобы виноват их родственник и требовали огромную сумму, чтобы помочь избежать наказания.

Первой пенсионеркой, которой позвонили мошенники, оказалась 82-летняя ухтинка. За освобождение ее сына незнакомцы попросили 500 тысяч рублей, но потерпели крах. У женщины не было ни сына, ни желания разговаривать с мошенниками. Она заявила, что знает о таких схемах обмана.

У другой заявительницы злоумышленники требовали денежные средства в размере 250 000 рублей за освобождение от уголовной ответственности сына – участника вымышленной дорожной аварии. Но и в данном случае потерпели неудачу: сына у ухтинки не было.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество".

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