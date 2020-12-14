В Коми печника будут судить за то, что обрушившийся камин убил ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Вымском районе 47-летнего жителя Сыктывкара обвиняют в гибели ребенка, на которого обрушился камин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Летом прошлого года печник выполнил работу по облицовке кирпичом каминной печи и установке арочного свода в дачном доме в селе Вогваздино. При этом мужчина допустил нарушения технологии производства работ. Из-за этого в мае 2020 года произошло обрушение кирпичей арочного свода и части облицовки каминной печи на двоих малолетних детей, игравших на полу в комнате дома. Один из них от полученных травм скончался.

Вину в инкриминируемом деянии печник не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

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