В Коми снизилась заболеваемость ОРВИ

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За минувшую неделю почти 10 тысяч человек обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ. Это следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором. По данным ведомства, с 7 по 13 декабря 9 812 человек заболели вирусной инфекцией. Отмечается, что почти половина (47,6%) – это дети до 14 лет.

Надзорный орган настоятельно рекомендует жителям республики сделать прививку от гриппа и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отмечают, что более эффективного способа избавиться от заражении на сегодняшний день нет.

Напомним, что еще на прошлой неделе число заболевших переваливало за 10 тысяч человек. Это было абсолютным рекордом.

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