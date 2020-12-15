В Сыктывкаре горела пятиэтажка: спасли 10 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 14 декабря, в Сыктывкаре загорелся пятиэтажный дом, спасли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16.00 в поселке Краснозатонский. На улице Ломоносова загорелся дом №50. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Выяснилось, что пожар начался в коридоре третьего этажа дома. 60 жильцов дома своевременно эвакуировались, но еще 10 человек не смогли этого сделать из-за сильного задымления. Их спасли с помощью пожарных автолестниц.

Среди спасенных – дети: брат и сестра 2019 и 2017 года рождения, отметили в МЧС.

Пожар потушили в 17:42. Пламя повредило четыре квартиры и коридор на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 37 человек и деввять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

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