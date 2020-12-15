В Коми уволенный председатель профсоюза избила начальника отдела кадров

Фото: pexels.com

Пять тысяч рублей заплатила бывший председатель первичной профсоюзной организации Усть-Цилемской больницы за избиение начальника отдела кадров. Женщину расстроило сообщение о ее сокращении, что она набросилась с кулаками на свою коллегу.

Инцидент произошел минувший летом, сообщает БНК. По данным издания, во время описи кабинета начальник отдела кадров была вместе с уволенной, которая собирала свои вещи. Экс-сотрудница собиралась взять свои колонки, которые были подключены к служебному компьютеру. Начальник отдела кадров позвонила в бухгалтерию, чтобы уточнить принадлежность колонок. В это время уволенная подошла к ней сзади, схватила ее за волосы, дернула и стала тянуть вниз. Затем схватила за плечо и пнула по ноге. Кадровик от боли закричала и стала звать на помощь. В кабинет прибежали сотрудники бухгалтерии, которые вызвали полицию.

Начальница отдела не захотела оставлять все, как есть и написала заявление в полицию. В отделе на бывшего лидера профсоюза было заведено административное дело по статье «Побои».

Обвиняемая отрицала свою вину и настаивала на том, что не била свою коллегу, а бывшая начальница хочет ее оговорить.

Ижемский районный суд оговора не обнаружил. Профсоюзного лидера признали виновной в административном нарушении и приговорил к штрафу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарка избила гостя трубой от пылесоса, чтобы выгнать его (подробности)