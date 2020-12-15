7В Коми поступят 76 новых школьных автобусов

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В этом учебном году в Коми поступят 76 новых школьных автобусов. Потребность в них по всей республике будет полностью закрыта, заявила 15 декабря и.о. министра образования, науки и молодежной политики РК Наталья Якимова.

Из них 49 единиц куплены за счет республиканского бюджета, остальные – за счет федерального. Приобретали автобусы ПАЗ и микроавтобусы "Газель" и Ford – специально под заявки конкретных районов. Где-то детей немного, где-то дороги труднопроходимые.

Сегодня два автобуса на базе "Газель" отправятся в школы Корткеросского района. Еще 17 автобусов уедут в Воркуту (школа-детский сад №1, школа №40), Инту (школа №10), Ижму (Ижемская средняя общеобразовательная школа), Княжпогостский район (школа в с. Серёгово), Печору (школа в п. Луговой), Прилузский район (школы в с. Объячево и с. Ношуль), Сыктывдинский район (школы в с. Ыб, с. Шошка, с. Выльгорт №2), Сысольский район (два автобуса в с. Пыёлдино), в Усть-Куломский район (школа в с. Помоздино), Усть-Вымский район (школа в с. Кожмудор), Усть-Цилемский район (Усть-Цилемская школа имени М.А. Бабикова).

Старые автобусы, которые еще можно эксплуатировать, но нельзя по техпричинам использовать для перевозки детей, будут использоваться для других нужд, сообщает «Комиинформ».

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