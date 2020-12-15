Коми попала на "доску позора" регионов, где асфальт кладут в снег

Фото: ОНФ

Осенью этого года общественники объявили всероссийскую акцию #АсфальтВСнег. Каждый, кто увидел, мог отправить сообщение ОНФ. В результате за это время зафиксировали 33 случая некачественного ремонта, два из них – в Коми.

В Коми зафиксированы два случая укладки асфальта в снег осенью 2020 года – в поселке Краснозатонском в Сыктывкаре и в Воркуте на улице Парковой. Если в Краснозатонском на момент ремонтных работ было еще не так много снега, то в заполярном городе строители уложили горячий асфальт в уже достаточно снежный период.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное управление» Воркуты Николай Прытков тогда заверил, что уложенный в ходе ямочного ремонта асфальт весной не сойдет.

«Активисты ОНФ в Коми проверят весной, как все будет на самом деле. Ситуация, когда поздней осенью, в снег, дорожники начинают спешно «заделывать дыры» на дорогах, в то время, когда в летний период работы ведутся ни валко, ни шатко - явление частое. Мы продолжим мониторинг в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Коми», - заявил эксперт тематической площадки ОНФ в Коми Алексей Воронюк.

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