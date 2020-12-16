В Сыктывкаре хотят благоустроить территорию у вокзала

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Общественный Совет Сыктывкара высказался за благоустройство территории у железнодорожного вокзала. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава администрации Наталья Хозяинова.

На заседании Общественного совета шесть человек поддержали предложение городских властей по благоустройству общественного пространства у вокзала. За обустройство платной автостоянки проголосовали четверо, свой вариант предложили три члена Общественного совета города.

Вопрос преображения площадки у железнодорожного вокзала возник из-за ее неудовлетворительного состояния. Она загромождена стоящими там такси, в том числе нелегальными, и автобусами. Всё это мешает нормальной работе городского транспорта.

Кроме того, несанкционированная парковка представляет собой замусоренную нерадивыми таксистами и водителями автобусов площадку, которую проблематично убирать коммунальным службам города из-за размещенных там автомобилей.

По этой причине администрация Сыктывкара рассматриваются варианты преображения этой территории – либо обустройство платной автостоянки, либо благоустройство общественного пространства с установкой скамеек, фонарей, урн и иных архитектурных форм по примеру других городов.

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