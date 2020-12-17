В Воркуте горела нежилая квартира: спасли двоих мужчин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на четверг, 17 декабря, в Воркуте загорелась квартира, в результате удалось спасти двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.06 на улице Ленина. В пятиэтажном доме загорелась нежилой квартире. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Выяснилось, что в квартире загорелся мусор. Четыре жильца из соседних квартир своевременно эвакуировались, однако двое мужчин, 1985 и 1986 годов рождения, из-за сильного задымления не смогли этого сделать. Их спасли сотрудники МЧС. В 2:34 пожар удалось потушить. Его площадь составила два квадратных метра.

На месте происшествия работали 13 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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