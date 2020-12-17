Госсовет Коми одобрил дополнительные выплаты медикам

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Депутаты Госсовета поддержали дополнительные меры социальной поддержки медиков в Коми. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

И.о. министра здравоохранения региона Борис Александров отметил, что пандемия COVID-19 представляет опасность для всех. Однако работники некоторых профессий находятся в особой зоне риска. И первые из них – медики. Наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония.

Пандемия является чрезвычайной ситуацией и оказывает негативное влияние на здоровье работников. Работа в экстремальных условиях вызывает усталость, стресс, боязнь заразиться. Причем это касается не только медицинских организаций, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией, но и всей сети учреждений здравоохранения.

В таких условиях при значительном увеличении нагрузки и угрозы жизни и здоровью вопросы обеспечения социальной поддержки работников медицинских организаций приобрели особую актуальность и значение. В связи с чем Минздрав предлагает установить дополнительные меры социальной поддержки медицинских и иных работников медорганизаций республики в виде дополнительных выплат.

Для тех, кто работает с пациентами с внебольничной пневмонией и с пациентами, контактировавшими с больными СОVID-19, предусмотрены: 2400 рублей - для врачей скорой помощи, 1215 – для среднего и 600 рублей – для младшего медперсонала. Для тех, кто непосредственно работает с ковид-пациентами, выплаты выше: 3400 – для врачей, 2400 – для среднего и 1200 – для младшего медперсонала. Депутаты поддержали проект закона единогласно. Как передает «Комиинформ», за это решение проголосовали 26 парламентариев.

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