Татарстан присоединился к фотовыставке туристических объектов Коми

Фото: Владимир ШАЛИМОВ

Еще один регион присоединился к фотовыставке «Природа. Традиции. Люди», приуроченная к 100-летию Коми. Экспозиция открылась в Казани. Гости и жители Татарстана смогут насладиться невероятными пейзажами республики.

- Приехать в Коми – чтобы познать самого себя! Именно такой посыл мы закладывали в концепцию проекта. Коми хранит поистине уникальные природные объекты, по сей день трепетно сохраняет свои давние традиции и культуру родного края. Фотопроект «Природа. Традиции. Люди» позволит нам не только рассказать о наших особенностях всей стране, но и показать насколько важно сохранять фундамент, на котором множество веков крепко стоит народ сурового Севера, — поделился министр культуры Коми, председатель Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

Для посетителей выставки будут представлены работы талантливых фотографов. Полюбоваться кадрами жители Татарстана смогут до 24 декабря.

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