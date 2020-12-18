В Сыктывкаре ПАЗ врезался в Daewoo: пострадал пассажир легковушки

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 17 декабря, в Эжвинском районе Сыктывкара столкнулись автобус ПАЗ и Daewoo Nexia, в результате чего пострадал 19-летний подросток. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 23.30 на проспекте Бумажников. Автобус ехал в сторону улицы Весенней. На регулируемом перекрестке с улицей Славы водитель не уступил дорогу Daewoo Nexia. В итоге они столкнулись.

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир иномарки. Он находился на заднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнями безопасности. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и другие раны. Молодого человека увезли в больницу.

Водитель автобуса к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался один раз, стаж управления авто с 1998 года.

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