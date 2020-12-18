На 2021 год утвердили семь субсидируемых авиарейсов из Коми

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Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило семь субсидируемых маршрутов из Коми на 2021 год. Их будут выполнять две авиакомпании.

Общее количество субсидируемых рейсов по всей стране составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания. В перечне есть и маршруты из Коми. Так, авиакомпания из Татарстана «ЮВТ Аэро» заявила полеты из Усинска в Бугульму. Полеты будут выполняться со 2 января по 31 июля. Субсидироваться полеты будут за счет Татарстана в размере 50%.

Компания «РусЛайн» в течение первого полугодия будет совершать полеты из Сыктывкара в Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Самару, Архангельск, а в течение всего года — в Нарьян-Мар. Уточняется, что часть маршрутов будет субсидироваться со стороны республики, часть — со стороны авиакомпании. Затраты на некоторые полеты в Нарьян-Мар будет финансировать Ненецкий автономный округ - во всех случаях речь идет о 50%.

На программу субсидирования региональных маршрутов, реализуемую в соответствии с постановлением правительства, на 2021 год выделено 7,7 миллиарда рублей из федерального и 6,7 миллиарда из региональных бюджетов.

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