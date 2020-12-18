На скандальном перекрестке около школы в Сыктывкаре поставили светофор

Фото: yandex.ru

Завершился монтаж вызывного светофора через улицу Трактовая в Сыктывкаре. Он установлен улицы 12-я линия по пути следования к новой школе в Сосновой поляне. Этот перекресток прославился фото и видео в соцсетях, Многие публиковали, как детям приходится перебегать через трассу.

Вызывной светофор в районе улицы 12-линия установлен, работы приняты, и он запущен в работу. Также для привлечения внимания водителей был установлен мигающий светофор Т.7 на пешеходном переходе в районе ул. 9 линия.

Ранее на данных участках снизили максимально разрешенную скорость движения с 60 до 40 километров в час. Контроль скоростного режима будут осуществлять при помощи двух комплексов фотофиксации системы «Безопасный город».

Кроме этого участники выездного совещания обсудили обеспечение безопасности школьников на другом переходе через трассу – в районе улицы 17-линия. В настоящий момент здесь установлены только знаки пешеходного перехода, при этом со стороны посёлка Краснозатонский отсутствует тротуар. Здесь обещают поставить светофор летом 2021 года.

До его установки пешеходный переход будет временно демонтирован. При этом пешеходы и школьники смогут пересекать трассу по пешеходным переходам, расположенным в районе ул. Шолохова, ул. 9 линия и ул. 12 линия.

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