Следком по Коми выясняет, кто ответит за смерть растерзанной ухтинки

Фото: архив КП (от 18 декабря 2020)

Следком по Коми возбудил уголовное дело по факту смерти жительницы Ухты в результате нападения животных. Обвиняют в халатности, кто именно ответит за страшную смерть растерзанной женщины, установит следствие.

Напомним, о трагедии сообщили очевидцы, которые стали свидетелями кровавой драмы. По их словам, собаки вели себя крайне агрессивно и кидались на людей, пытающихся их отогнать.

По данным следствия, 17 декабря текущего года в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной было обнаружено тело 46-летней женщины со следами нападения животных. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря, явившаяся осложнением сочетанной травмы тела с обширными повреждениями. Прямо говоря, женщину просто разорвали на куски.

Напомним, ранее в Ухте произошла еще одна трагедия. Стая беспризорных собак растерзала 53-летнего мужчину. Пострадавшего нашел местный житель, который гулял со своей собакой возле местной базы. По его словам, животные окружили несчастного и разодрали ему лицо и конечности.

Установлено, что ответственными должностными лицами ненадлежащим образом выполнялись функции по организации отлова животных без владельцев, а также оказанию таковых услуг. Ведется следствие.

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